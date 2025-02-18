إصابة 3 أطفال في حريق داخل منزل بسبب ماس كهربائي بزفتى

الغربية مصطفى عادل

أصيب 3 أطفال بحروق شديدة من الدرجات الثلاث، إثر نشوب حريق في غرفة أطفال داخل منزل بقرية تفهنا العزب مركز زفتى بمحافظة الغربية، انتقلت على الفور الحماية المدنية وتم التعامل الفوري مع الحادث وإخراج 3 أطفال من مكان الحريق بعد إصابتهم بحروق شديدة، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية تفهنا العزب مركز زفتى.

انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق داخل غرفة أطفال بداخلها 3 أطفال بسبب ماس كهربائي، وامتد لجزء من المطبخ، تم السيطرة على النيران واخمادها وأصيب الاطفال الثلاثة بحروق شديدة، وتم نقلهم للمستشفى



