إصابة سائق فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة، انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصاب، تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب سيارة ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة، تم رفع أثار الحادث بعد نقل المصاب للمستشفى، وتمت إعادة حرة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، أنه أثناء سير سيارة "ربع نقل " قيادة المدعو أحمد ر م م 42 سنة سائق يقيم الدقهلية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة " بكدمه بالجبهة وكدمات بالعمود الفقري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

بسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية تمتحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.