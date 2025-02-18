أبو الغيط يستقبل رئيس وزراء كرواتيا ويدعوه للاعتراف بالدولة الفلسطينية

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط اليوم الثلاثاء رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ناقش مع رئيس الوزراء الكرواتي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى تطوير المواقف الكرواتية بصورة إيجابية لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، معتبرا أن دعم الحقوق الفلسطينية العادلة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يوينو 1967 ، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق للسلم والامن والاستقرار في المنطقة.

وشدد أبو الغيط على الرفض العربي لأطروحات التهجير، وطالب كرواتيا بان تحذو حذو الدول الاوروبية التي اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الأمين العام للجامعة العربية استمع إلى شرح من رئيس الوزراء الكرواتي حول تقديراته إزاء تطورات الحرب الروسية الأوكرانية في ضوء المستجدات الحالية بشأن الحوار الروسي الأمريكي في الرياض.

وبدوره أشار أبو الغيط إلى تطلعه لنجاح المباحثات الأمريكية الروسية التي تجري حاليا في الرياض، باعتبار ذلك يقود إلى تهدئة مطلوبة للوضع الدولي الملتهب بما ينعكس إيجابيا على حالة الأمن العالمي.