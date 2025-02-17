وزير خارجية الصين يبحث مع نظيره النمساوي العلاقات الثنائية فى ميونخ

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أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، الاستعداد للعمل مع النمسا لدعم مبدأ تعددية الأطراف ومن أجل الحفاظ على سلطة الأمم المتحدة والدفاع عن مبدأ سيادة القانون الدولي ورفض الاستئساد الأحادي الجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الصيني، مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، على هامش مؤتمر "ميونخ" للأمن بألمانيا؛ لبحث العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط وقضايا أخرى.

وقال وانج- حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، الأحد إن المجتمع الدولي يساوره القلق بشأن الانقسام والمواجهة ويتوق في الوقت ذاته إلى تحقيق السلام والاستقرار في ظل التحديات الأمنية والمخاطر الاقتصادية وعوامل انعدام الاستقرار وعدم اليقين التي يواجهها عالمنا اليوم.

وأشار إلى أن التركيز الذي يوليه مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام للنظام متعدد الأقطاب يأتي في وقت مناسب، مضيفا أن طموحات بلاده الأساسية لا تزال ثابتة وهي الالتزام باتجاه التنمية السلمية والاضطلاع باستمرار بدور إيجابي في ظل عالم متغير.

وأوضح وزير خارجية الصين، أن النمسا قامت منذ فترة طويلة بدور الوسيط وباني للجسور في الشؤون الدولية، معربا عن ترحيبه بتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المتبادل على البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يساهم في دفع العلاقات الصينية- الأوروبية.

من جانبه.. قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن العلاقات مع الصينية تقوم على الاحترام المتبادل، مضيفا أن البلدين حققا تعاونا وثيقا بشأن القضايا الثنائية والقضايا متعددة الأطراف.

وأعرب وزير خارجية النمسا، عن تقديره لالتزام الصين بنظام متعدد الأطراف، وأكد استعداده العمل مع بكين لإعلاء مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

كما أكد شالنبرج، أن النمسا تثمن النفوذ الذي تمارسه الصين باعتبارها دولة كبيرة، معربا عن أمله في أن تطبق الصين حكمة الشرق في القيام بدور مهم من أجل تعزيز السلام.