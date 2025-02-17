وزير التعليم العالى: مصر ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تعمل على أن تصبح مصر كمركز إقليمى للابتكار كونها تتمتع بمكانة مؤهلة لتصبح مركزاً للابتكار يلبى الطلب المتزايد على الابتكار مع تسارع التحول الرقمى، بالاضافة إلى شباب مصر ذات المهارات القوية التى تسهم فى تحقيق ذلك.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته بمؤتمر إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بموازنة مليار جنيه، أن مصر لديها 4 جامعات تتوسع فى الفنرة الحالية لافتتاح أفرع لها خارج مصر، وذلك فى إطار تحقيق تدويل التعليم العابر للحدود وذلك فى عدد من الدول العربية.

وتابع وزير التعليم العالى، أن مصر ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم وذلك فى مؤشر الابتكار وهى الأولى أفريقيا وهذا دليل على جهود سياسة الابتكار المطبقة، مستعرضاً ترتيب مصر فى المرتبة 26 عالميا بتصنيف سكوبس فى مجال النشر العلمى.