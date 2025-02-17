نقابة السكة الحديد تعلن صرف 750 جنيها منحة رمضان للعاملين

كتبت آية دعبس

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وافق على المذكرة المقدمة بصرف منحة 750 جنية، للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق ، والشركات التابعة، وكذلك العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم، وذلك تقديرا لجهود العاملين وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري ، بخالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل ، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد وكافة القيادات.

وكان قد أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن قرار مجلس المديرين والمتضمن الموافقة على صرف بدل الطبيعة والوقاية والإثابة، وإجراءات ومدد الصرف للمحالين للمعاش والعاملين الحاليين بالخدمة، موضحا أن مجلس المديرين قد وافق في جلسة سابقة، على مذكرة النقابة العامة، بضرورة صرف بدل طبيعة عمل ووقاية وإثابة ، للمحالين للمعاش وكذلك العاملين الحالين، على أساسي 2016 أسوة بباقي العاملين بالدولة، وتنفيذا للقانون 81 قانون الخدمة المدنية ، حيث أن السكة الحديد تتعامل على أساسي 2015.

وأوضحت النقابة، جدول مواعيد الصرف لكل فئة من المحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2019 حتى 30/9/2024، مشيرة إلى أنه سيتم الصرف اعتبارا من شهر فبراير الحالي حتى شهر ديسمبر 2025 طبقا للجدول المرفق بالأسفل، وكذلك العاملين بالخدمة حاليا والمحالين للمعاش اعتبارا من 1/10/2024، يبدأ الصرف لهم اعتبارا من شهر يناير 2026 حتى ديسمبر 2026.