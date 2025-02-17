مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 31 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 31 رحلة طيران دولية اغلبها اوربية من بين 144 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من امس السبت حتى الجمعة المقبلة، وارتفعت معدلات الوصول عن الاسبوع الماضى بواقع 9 رحلات حيث استقبل المطار الاسبوع الماضى 135 رحلة والاسبوع الحالى يستقبل 144 رحلة دولية اغلبها اوروبية .

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 31 رحلة طيران بينها و3 رحلات من المطارات الالمانية، و11 رحلة من المطارات البولندية، و5 من التشيك، و6 رحلات من ايطاليا، ورحلة انجليزية، ورحلة بلجيكا، ورحلة داخلية، ، و3 رحلات من سويسرا .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، 144 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.