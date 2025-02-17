مصرع طالب صدمه جرار زراعى وغرق طفل فى مياه ترعة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، وقوع حادثين منفصلين الأول إصطدام جرار زراعى بشخص ووفاته، بدائرة مركز شرطة جرجا، وجاء الحادث الثانى بنفس دائرة المركز، حيث لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه غرقا بإحدى الترع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين الأول بدائرة مركز شرطة جرجا حيث تبين أنه أثناء سير جرار زراعي بمقطورة محملة بمحصول القصب قيادة "حمادة ا ع ب" 36 سنة سائق ومقيم قنا بالطريق المشار إليه، حيث تبين أنه أثناء محاولة "يوسف ي س ج" 16 سنة طالب، ومقيم دائرة القسم، سحب أعواد القصب من المقطورة، اختل توازنه وسقط أسفل إطارتها الخلفية مما أدي إلي دهسه ووفاته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي جرجا العام ، وبسؤال والد المتوفي عامل ومقيم دائرة القسم، أدلى بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد الجرار الزراعي بمضمون ما سبق، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وجاء البلاغ الثانى من نائب المدير لقطاع الجنوب، حيث تم انتشال جثة الطفل "أحمد ش ا ج ع" 4 سنة، ومقيم بذات الناحية، والذى لقى مصرعه غرقا، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وبسؤال والده عامل ومقيم بذات الناحية، أكد أنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل، انزلقت قدمه وسقط بها، ما أدي لوفاته غرقاً، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.