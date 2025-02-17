اليوم السابع
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الإثنين، 17 فبراير 2025 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول روسى: هناك احتمال لإنهاء المرحلة الساخنة من الأزمة الأوكرانية قريبا

الإثنين، 17 فبراير 2025 10:00 م
مسئول روسى: هناك احتمال لإنهاء المرحلة الساخنة من الأزمة الأوكرانية قريبا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنه مع وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة، هناك احتمال لأن تنتهي قريبا "المرحلة الساخنة" من الأزمة الأوكرانية.


وقال نيبينزيا ،في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن ،أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم/ الإثنين/: "نرى جميعًا العمليات التي تجري في العالم اليوم بعد وصول الإدارة الجمهورية إلى السلطة في الولايات المتحدة، وكما دعونا على مدى الأشهر العديدة الماضية، دخلت الدبلوماسية أخيرًا اللعبة"، مضيفا أن"هناك احتمالات، بأن المرحلة الساخنة من الأزمة الأوكرانية قد تنتهي قريبًا".


وتابع:"يجب أن تكون أوكرانيا المستقبلية دولة منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتلات أو تحالفات".


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق ولا يمكن أن يكونا طرفا في أي اتفاقيات مستقبلية لحل الأزمة في أوكرانيا.







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