محافظ الشرقية يفتتح معرضى "أهلا رمضان " بمدينتى أبو كبير وفاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

أفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، معرض أهلا ًرمضان 2025 بمدينة أبو كبير والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة المركز بجوار بنك القاهرة على مساحة 350م ويضم 10 باكيات لتقديم مختلف السلع الغذائية والرمضانية واللحوم والفواكة والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد المحافظ أقسام المعرض، واطمأن على توافر جميع السلع والمواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطن وتنوع المنتجات على النحو الذي يلبي جميع الإحتياجات والأذواق وتعرف على الأسعار ونسب التخفيضات موجهاً بضرورة استمرار تزويد المعرض بكافة السلع الأساسية والرمضانية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد فرق من الأطباء البيطريين للتأكد من تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء ومراجعة صلاحية المعروضات وخاصة اللحوم ومصنعاتها لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

كما ثمن المحافظ التعاون المثمر مع كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير إحتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

كما توجه محافظ الشرقية لافتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة فاقوس والمُقام بأرض الهابي لاند على مساحة 1000 م ومكون من 20 باكية لبيع السلع الأساسية من السكر والزيت والألبان ومنتجاتها، والمكرونة والفول والعدس والأرز، فضلاً عن المواد الغذائية الأخرى والجزارة، والمُنظفات والمناديل الورقية، والعطارة، إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة من البلح والياميش وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة بخصومات تصل إلى 30%.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة البيع بالمعرض واستمع إلى آراء المواطنين حول جودة السلع والأسعار المعلنة والذين أعربوا عن إرتياحهم لتوافر المنتجات بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسواق الحرة، موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية والرمضانية، ومتابعة التزام العارضين بالأسعار المقررة طوال فترة عمل المعرض، مؤكداً على عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة إنتهت من إقامة وافتتاح معارض أهلاً رمضان بمراكز الزقازيق – ديرب نجم – ههيا – الإبراهيمية)، وكذلك سوق اليوم الواحد بمراكز (ديرب نجم – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح – ههيا – فاقوس – مشتول السوق)، وجاري الانتهاء من تنظم معارض أهلاً رمضان بباقي مراكز ومدن المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.