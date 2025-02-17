محافظ السويس يفتتح معرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل 30%.. صور

السويس- صبرى غانم

افتتح اللواء طارق حامد محافظ السويس، معرض أهلا رمضان بحى الأربعين، اليوم الاثنين، بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية المصرية بالسويس، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن واحتياجات الأسرة خلال شهر رمضان الكريم بتخفيضات تصل 30%.

رافق محافظ السويس، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس واللواء عارف البركاوي رئيس حى الأربعين ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد اللواء طارق الشاذلى، منافذ بيع المنتجات المواد الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، وأشاد بتنظيم الغرفة التجارية للمعرض.

وشدد محافظ السويس، على مسئولي الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك بضرورة المتابعة اليومية للمنافذ لتأكد من عدم تغيير الاسعار ومدى جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، وزيادة الكمية المعروضة والاصناف فى الأماكن لبيع الياميش والتمور.

وطالب محافظ السويس، مدير مديرية الطب البيطرى بالسويس بمتابعة اليومية للمنافذ اللحوم والدواجن داخل المعرض.



جانب من افتتاح معرض أهلا رمضان بحى الأربعين بمحافظة السويس



افتتاح معرض أهلا رمضان بحى الأربعين



معرض أهلا رمضان بحى الأربعين بمحافظة السويس



معرض أهلا رمضان بمحافظة السويس



افتتاح معرض أهلا رمضان بحى الأربعين