محافظ السويس يستقبل رئيس وزراء جمهورية كرواتيا بحضور وزير الثقافة

السويس - صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم، أندرية بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، ووزير الثقافة الكرواتي، وسفير كرواتيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بمنطقة مقابر الكروات التي تم إقامتها أثناء الحرب العالمية الثانية في منطقة الشط بعيون موسى بالسويس.

ورحب محافظ السويس، برئيس وزراء دولة كرواتيا والوفد المرافق له لزيارتهما لمحافظة السويس، مؤكدا على عمق الصداقة بين مصر وكرواتيا منذ فترة طويلة.

حضر الاستقبال الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور علاء حراز رئيس حي الجناين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن دولة كرواتيا تقوم بإحياء ذكرى وفاة 850 كرواتيًا معظمهم من الأطفال، وتم دفنهم بمنطقة الشط شرق القناة بحي الجناين بمحافظة السويس بمخيم اللاجئين الكروات في الفترة من 1944 حتى 1946 بمنطقة الشط، حيث عاش خلال هذه الفترة بالمخيم نحو 30 ألف كرواتى أثناء الحرب العالمية الثانية.