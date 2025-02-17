محافظ الدقهلية يكلف بتحرير مخالفات لجميع محال شارع أبو رجيلة بسبب القمامة

الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، شوارع مدينة بلقاس، حيث شملت الجولة شوارع أبو رجيلة والمشيوخ، ووسط المدينة، للوقوف على مستوى النظافة بالمدينة، وأبدى استياءه من سوء حالة النظافة، ووجود قمامة ملقاة بنهر الشارع.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بتحرير مخالفات لجميع المحال بشارع أبو رجيلة، والتي تقوم بإلقاء مخلفات القمامة بنهر الشارع، والتنبيه عليهم بعدم تكرارها، ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار، حرصا على نظافة الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، كما وجه بسرعة توزيع عمال شركة النظافة الجديدة على المناطق بالمدينة لرفع مستوى النظافة فيها.

وكان محافظ الدقهلية، قد أكد مراراً أن أول عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، هو مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري، إلى جانب باقي عناصر تقييم الأداء، وأنه يقوم يوميا بصفة شخصية بالمرور المفاجئ، على مختلف المراكز والمدن والقرى، للتأكد بنفسه من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها النظافة.