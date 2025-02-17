محافظ الإسماعيلية يوجِّه بإقامة النسخة السادسة من "سوق اليوم الواحد"

الإسماعيلية - صبرى غانم

ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أهم المشاكل والمعوقات والاحتياجات بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و توفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وممثلي المرافق العامة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، وجَّه "أكرم" بإقامة النسخة السادسة من "سوق اليوم الواحد" بمدينة القنطرة غرب، في إطار حرصه على استفادة كافة مواطني محافظة الإسماعيلية من التخفيضات التي يتم تقديمها بأسواق اليوم الواحد، والتي يتم تنظيمها تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والوحدات المحلية، وعددًا من الجهات المشاركة.

كما أعلن محافظ الإسماعيلية، عن قيامه بزيارة مركز ومدينة القنطرة غرب خلال أيام؛ لتفقد عددًا من القطاعات والمشروعات الخدمية، والتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، وافتتاح عدد من المشروعات التي تم إنجازها مؤخرًا.

وخلال الاجتماع، ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، احتياجات مركز ومدينة القنطرة غرب من العمال والسائقين والإداريين، بجانب احتياجات المركز من معدات النظافة العامة والآلات.

كذلك تم عرض ومناقشة أهم المشكلات بمركز ومدينة القنطرة غرب والقرى التابعة، في قطاعات (الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، التربية والتعليم، الصحة، الري والصرف الزراعي، التموين، التضامن الاجتماعي، والطرق)، بالإضافة لعرض ومناقشة تخطيط منطقة عزبة الصعايدة والبناهوة الجديدة.

كما استعرض "أكرم"، تقريرا مفصلا تم إعداده عن طريق مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، من خلال لجنة قامت بالمرور الميداني على كافة القطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة غرب، تضمن مستوى النظافة العامة بالشوارع، الإشغالات والتعديات على الطريق العام، التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، بجانب حالة الآلات والمعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية.

بجانب استعراض بيان بالإنجازات والمعوقات بمركز ومدينة القنطرة غرب، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025.

وفي ختام الاجتماع، وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة عقد اجتماعات فرعية برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، تضم رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وممثلي المديريات الخدمية والمرافق العامة، لسرعة حل المشكلات وإزالة المعوقات وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير العمل بمركز ومدينة القنطرة غرب، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

