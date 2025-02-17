محافظة الإسماعيلية تسترد قطع أرض بمساحة 1588 مترا مربعا في أبوصوير

الإسماعيلية - صبرى غانم

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية 1588.69 مترا مربعا، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها.

حيث قامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة 115م2 و601م2 بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير عزبة أبوجريش، وكذلك استرداد مساحة123.69م2 و749م2 أرض فضاء خالية من الشواغل وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة 2,232,456 جنيهًا تقريبًا. وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني وكذلك الأرض الفضاء ومنع التعدي عليها.

وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية والمحال بعدم التعامل مع ورثة المواطن المخالف وتقنين أوضاعهم وتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون 182 لسنة 2018 اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم 562 بالمحافظة.

وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

وفي ضوء ذلك وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.