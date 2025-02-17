"قضايا معاصرة" ندوة تنظمها لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية في جامعة بنها غدا

كتب: محمد الأحمدى

تُنظم لجنة الشباب بـ بيت العائلة المصرية، برئاسة الدكتور مسعد عويس، مقرر اللجنة، ندوة بعنوان "قضايا معاصرة"، وذلك بالتعاون مع جامعة بنها، تُعقد الندوة غدًا الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 بقاعة "تحيا مصر" بجامعة بنها،

ويُشارك فى الندوة نُخبة من المتحدثين، من بينهم القس إرميا مكرم، مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية وكاهن كنيسة مارجرجس الساحل، والأستاذة الدكتورة عايدة ناصف، مقرر مساعد لجنة الشباب وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة وأمين سر العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

و يُشارك الدكتور وديع فتحي عبد الله، أستاذ التاريخ بـ جامعة بنها، والشيخ سعيد خضر، وكيل وزارة منطقة القليوبية الأزهرية. وتتولى المهندسة آن ناجي، مديرة مبنى الخدمات بجامعة بنها وعضو لجنة الشباب، إدارة الحوار وتنسيق فعاليات الندوة.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية فى توعية الشباب بالقضايا المعاصرة، وفتح آفاق الحوار حول التحديات والمستجدات المجتمعية، بما يُسهم فى تنمية قدراتهم الفكرية، وتعزيز وعيهم بدورهم في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن بيت العائلة المصرية قد وقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها، يتضمن إقامة العديد من الندوات والفعاليات المشتركة المتخصصة في شئون بيت العائلة المصرية، وذلك من خلال الأنشطة والمعسكرات ‎الصيفية الطلابية في مختلف كليات الجامعة ومدنها الجامعية.