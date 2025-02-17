قرية ميت ربيعة فى الشرقية تكرم حفظة القرآن الكريم من الأطفال

الشرقية- فتحية الديب

فى أجواء ممزوجة بالفرحة التى غمرت قلوب الأطفال ولمعان عيونهم من السعادة الغامرة، نظم شباب قرية "ميت ربيعة البيضاء" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، احتفالية لتكريم 95 من أطفال القرية من حفظة القرآن الكريم، وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على أهمية تربية الأجيال على الأخلاق الإسلامية والالتزام بالقيم الدينية.

حضر الحفل عدد من رموز القرية عنهم "حليم غالى" عمدة القرية، وعدد من رجال المجتمع المدنى، وشباب القرية وتعكس هذه الاحتفالية مدى اهتمام الأهالي بالنشأة الصحيحة للأطفال وتعليمهم أصول التلاوة، بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أعقبها أناشيد دينية فى جو من الابتهال من قبل الحضور.

وأعرب الحضور عن تقديرهم للقائمين على هذه الاحتفالية من شباب القرية عنهم "سعيد عبد العال" طالب جامعى، وفى نهاية الحفل تم تكريم 95 من حفظة القرأن الكريم من أطفال القرية.