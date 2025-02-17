عون: لبنان لن يسمح ببقاء قوات الاحتلال على أرضه

إيمان حنا

أكد رئيس لبنان العماد جوزاف عون، أن لبنان لن يسمح ببقاء قوات الاحتلال الإسرائيلى على أراضيه، وأشار إلى أن الاتصالات جارية على مختلف المستويات لدفعِ إسرائيل إلى التزام الاتفاق والانسحاب في الموعد المحدد، وإعادة الأسرى، مضيفا وعلى رعاة الاتفاق تحمل مسؤوليتهم في مساعدة لبنان فى هذا الصدد، وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة في بعبدا.

وأكد عون أن لبنان لا يقوم على مكوِن واحد، ويجب تضافر كل الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجي ".

من جهة ثانية، أكد عون أن ما حدث على طريق المطار وفي عدد من المناطق في بيروت، هى ممارسات مرفوضة ومدانة ومن غير المسموح أن تتكرر والقوى الأمنية لن تتساهل مع أى جهة تتمادى في الإساءة إلى الاستقرار والسلم في البلاد .

وكان الرئيس عون تابع التطورات التي رافقت قطع الطرق واشعال النار في اطارات وقيامهم بأعمال شغب، وأعطى توجيهاته إلى الجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات وفتح كل الطرق وإزالة العوائق من الشوارع وملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية .

وأدان عون الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد قوة " اليونيفيل "في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال أثناء مروره على طريق المطار ؛ مؤكداً أن المعتدين سينالون عقابهم .

وأهاب الرئيس عون بالجميع عدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة، لافتاً إلى أن التعبير عن أى موقف يجب ان يكون سلمياً وأن القوى الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن إذا ما تجاوزت ردود الفعل الاطار المسموح به لاسيما إذا ما هددت أمن المواطنين وسلامتهم.