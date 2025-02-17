عضو مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على إحلال السلام وتأمين الفرق الإغاثية

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أكد عضو مجلس السيادة بالسودان ومساعد القائد العام الفريق المهندس إبراهيم جابر إبراهيم حرص حكومة بلاده على إحلال السلام وجديتها في تأمين وسلامة الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.



جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه في بورتسودان اليوم /الاثنين/، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيليز ميشو، حيث أشار إلى التزام الحكومة السودانية التام بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بالشؤون الإنسانية والأمنية عبر فتح المعابر المختلفة والمطارات السودانية المحلية لإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية وتأمين سلامة موظفي المنظمات الدولية والإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).



ومن جهته، أوضح جيليز أن زيارته إلى السودان جاءت بغرض التنسيق مع فريق الأمم المتحدة في السودان، وعقد لقاءات مع السلطات السودانية للنظر في كيفية استمرار موظفي الأمم المتحدة في خدمة المواطنين بطريقة آمنة ومأمونة، مشيرا إلى أن الفريق يعمل منذ سنوات عديدة في تقديم الدعم اللازم للسكان، لاسيما إبان فترة الحرب، مؤكدا التزامهم للشعب السوداني بالاستمرار في تقديم المساعدات للمحتاجين.



وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، صباح اليوم، استمرار فتح معبر "إدري" مع دولة تشاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتخفيف معاناة مواطني دارفور.. وأكدت وزارة الخارجية السودانية التزام الحكومة بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب، خاصة ولايات دارفور، واستخدام كل المعابر الحدودية المتاحة لهذا الغرض.