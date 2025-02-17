طلاب جامعة الزقازيق فى نهائيات مسابقة "إبداع" الموسم 14 بالإسكندرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شاركت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة الزقازيق في نهائيات مسابقة "إبداع" الموسم الثالث عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة للعام الجامعي 2025 / 2024 والتى تقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، فى الفترة من 15 حتى 20 فبراير الجاري.

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية،

تعد المسابقة من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر؛ إذ تستهدف التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بمجال الابتكار والتكنولوجيا فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن تقديم فرص حقيقية لطلاب الجامعات المصرية الطموحين، وتنمية مهاراتهم الفكرية، وتحويل أفكارهم إلى واقع عبر عرض مشاريعهم على أصحاب الأعمال والمستثمرين لمناقشتها وتزويدهم بالموارد والتدريب والدعم المطلوب، إضافة إلى تقديم خدمات إرشادية من الخبراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

وتم تأهيل عدد 6 طلاب للتصفيات النهائية هم: محمد إيهاب على (كلية تمريض- الفرقة الثالثة)، ومحمد عبد المنعم أحمد (كلية العلوم- الفرقة الرابعة)، والطالبان محمد رشاد عبد العزيز ، ومحمد محمد عبد المعبود (كلية الحاسبات والمعلومات - الفرقة الرابعة)، والطالبان عبد الرحمن تامر، وسيف عبد الرحمن (كلية الحاسبات والمعلومات - الفرقة الرابعة)، وذلك تحت إشراف د.محمد متولى، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ود.أكمل الكيلاني، مدير إدارة نادي العلوم، ود.هالة فاروق، مشرف الفريق.

وتأهل الطلاب للمسابقة بثلاثة مشاريع، مشروعين بمجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهما "BANANA MED" والخاص باستخراج خيوط جراحية من الألياف الطبيعية" كتقنية جديدة فى مجال الجراحة، والآخر مشروع "ذكاء اصطناعي لتحليل وتحسين تجربة تصميم واجهات المستخدم"، والخاص باستخدام تقنيات AI فى تحسين جميع تطبيقات الحاسب الآلي عبر تسهيل اختيار التصاميم الملائمة و التنبأ بردود أفعال المستخدمين نحوها، ومعالجة مشاكل التصميم.

أما المشروع الثالث فمجاله هو الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهو بعنوان "Safety" ، ويتعلق بسلامة العمال فى مواقع البناء، عبر التنبأ بالحوادث قبل وقوعها، أو قياس درجة حرارة العمال فى الموقع، وكذلك تتبع جودة الآلآت فى حالة وجود أى أخطار أو أعطال.

من جانبه، أكد الدكتور خالد الدرندلي، أهمية تقديم الدعم اللازم للطلاب المشاركين في مسابقة "إبداع 13"، إيماناً بدور الجامعة الأصيل فى تأهيل الشباب وتطويرهم، واحتضان مواهبهم لتشجيعهم على إقامة مشاريع ناشئة ناجحة، ومساعدتهم في الانطلاق نحو آفاق أسواق العمل الإبداعية خاصة في ضوء تفعيل الاقتصاد المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار بين مختلف فئات المجتمع.