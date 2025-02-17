رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام البحرينى بدار القضاء العالى

كتب إيهاب المهندس

استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، بدار القضاء العالي القاضي الشيخ خالد بن على بن عبد الله آل خليفة رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والنائب العام البحريني المستشار الدكتور على بن فضل البوعينين، والوفد المرافق له، وذلك بحضور قادة محكمة النقض والنيابة العامة المصرية.

وأعرب رئيس محكمة النقض عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين تأتى الزيارة الرسمية لتوقيع رئيسا المحكمتان لاتفاق التوأمة والتعاون بين المحكمتين تتويجا لما سبقها من تباحث إدارتي العلاقات الدولية بالمحكمين في سبيل تعزيز آليات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات بين الجانبين واتفاقا على توقيع إعلان التوأمة بتاريخ اليوم، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المستشار خالد فاروق المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى.