رئيس جامعة دمنهور يشارك في إطلاق مبادرة «السياسة الوطنية للابتكار المستدام»

شارك الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، في إطلاق مبادرة «السياسة الوطنية للابتكار المستدام»، اليوم الإثنين، التي أطلقها الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تأتي كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



أشاد "رئيس جامعة دمنهور" بالجلسة الحوارية المثمرة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، والتي تناولت تعزيز دور الابتكار وجعلته على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.

وأوضح "ترابيس" أن الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور أكد أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ «الابتكار وريادة الأعمال»، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، مثمنًا جهود الحضور من ممثلي الأكاديمية والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة، وهم شركاء في تنفيذ المبادرة، وقدم الشكر لمساهمتهم في كل خطوات تنفيذ الإستراتيجية ومبادرة"تحالف وتنمية"، وما أسفرت عنه من خطوات ناجحة ملموسة، مؤكدا التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.

وأشار "ترابيس" إلى أن الجلسة الحوارية تناولت خطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الإستراتيجية السبعة وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، وربطها مع مبادرة «تحالف وتنمية».

وثمن" ترابيس" جهود القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال، لافتا إلى أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى أفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر.