رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد "لويفيل الأمريكية" لبحث التعاون المشترك

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وفد جامعة لوفيل الأمريكية لبحث آفاق التعاون المشترك، حيث ضم الوفد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور بول هوفمان نائب الرئيس الأكاديمى المشارك بجامعة لويفل، والدكتور مصطفى النعناعي عميد كلية العلوم وهندسة الحاسب بجماعة العلمين الدولية ، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة عبدالرؤوف عميد كلية الذكاء الإصطناعي .

من جانبه، أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللقاء تناول أهمية تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، واستعرض خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة بين جامعة المنوفية والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، والجامعات الدولية ، موضحاً أن الجامعة ابرمت عدة اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة مع العديد من الجامعات، و حرص الجامعة علي إنشاء الدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة وذلك في إطار إستراتيجية الجامعة في التوجه نحو تدويل الجامعة لزيادة فر ص الجامعة علي المنافسة العالمية إتساقاً مع رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي في مجال التعليم الجامعي

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية التعاون مع الجامعات العالمية ذات المكانة الدولية، مرحبا بالتعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية، لدورها كجامعة بحثية رائدة في مجال الطب والهندسة.

وأشار القاصد، إلي أن الجامعة بصدد عقد برتكول تعاون مع جامعة لويفيل يمنح طلاب الجامعة درجة علمية مُزدوجة، ويحصل الطالب بنهاية البرنامج الدراسي على شهادتين للبكالوريوس من الجامعتين، كما يُتيح البرنامج فرص تدريب للطلاب المُتفوقين خلال الدراسة، وتوفير فرصة عمل بعد انتهاء الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تنص الاتفاقية الجديدة على التوسع في برنامج الشراكة، وتقديم تخصصات جديدة في مجال الهندسة، وتقديم منحة صيفية للطلاب المقبولين من كلية JB Speed للهندسة.

من جانبه، أكد الدكتور بول هوفمان نائب الرئيس الأكاديمى المشارك بجامعة لويفل، علي حرص جامعته علي التعاون مع جامعة المنوفية والتوسع في تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالإضافة إلى التعاون في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، موضحة أن الزيارة جاءت بهدف التعرف على البرامج العلمية التي تقدمها كليات الجامعة بهدف عقد الشراكات بين الجانبين وتفعيلها فضلاً عن إمكانية تقديم منح دراسية من خلال اتفاقيات التعاون المشترك.