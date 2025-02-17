جامعة الإسكندرية: ندوات تثقيفية خلال الفصل الدراسى الثانى لطلاب الكليات

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب، المنعقد اليوم، عن تنظيم الجامعة لحزمة من الفعاليات والندوات التثقيفية لطلاب الكليات المختلفة خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن لديهم، مشيراً إلى حضور عدد من الرموز الثقافية والأكاديمية والعلمية للمشاركة فى هذه الفعاليات وتقديم خبراتهم للطلاب.

وقدم الدكتور على عبد المحسن الشكر لوكلاء الكليات على الأداء المتميز في إدارة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول مشيداً بجهود وحدة القياس والتقويم برئاسة الدكتور سامح نخلة في أعمال متابعة وتقييم الامتحانات.

كما أكد الدكتور على عبد المحسن على وكلاء الكليات ضرورة تشجيع طلاب الفرق النهائية على المشاركة فى الاستبيان المصري المطروح من قبل المجلس الأعلى للجامعات بشأن المشاركات الطلابية ويهدف لقياس جودة الخدمات التعليمية ودرجة رضا الطلاب عن تجربتهم في الحياة الجامعية أثناء فترة دراستهم.

وأحيط المجلس علما بزيارة الدكتور على عبد المحسن برفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة إلى جامعات ايسكس وساوثهامبتون وإيست لندن بالمملكة المتحدة وتوقيع عدة درجات علمية مشتركة، مؤكداً على أهمية تقديم برامج تعليمية متباينة تربط بين الذكاء الاصطناعي ومختلف التخصصات العلمية مثل الطب وطب الأسنان والهندسة والزراعة.

وهنأ الدكتور على عبد المحسن جميع منتسبي الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده علي مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكرم المجلس الدكتورة جيهان محمود السيد أحمد الأستاذ بقسم المكتبات ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب السابق تقديراً لجهودها خلال فترة وكالتها للكلية.