جامعة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة لطلاب كلية الطب

أسوان – عبد الله صلاح

احتفلت جامعة أسوان، بتخريج الدفعة العاشرة لطلاب كلية الطب، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وأكد اللواء ماهر هاشم فى كلمته، بعد تقديم التهنئة للخريجين، أهمية الاحتفال بشباب مصر الواعد فى يوم الفرحة بالنجاح والتفوق فى ظل جهود بناءة من إدارة الجامعة والتى تعتبر شريك أساسى للمحافظة فى كل مجالات والتنمية والبناء والعمران مما يساهم فى الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى فى أسوان، من أجل تحقيق جهود الدولة فى الربط ما بين التعليم وسوق العمل.

وأوضح سكرتير عام محافظة أسوان، أن هدفنا جميعاً هو وضع الحلول العملية للتعامل مع التحديات الحالية لتأهيل كوادر طبية قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية وهو الذى يتواكب مع الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل العام وبجميع بقاع مصر.



احتفالية تخريج الدفعة العاشرة لطلاب كلية الطب



السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان وعميد كلية الطب