توزيع 4500 لحاف وبطانية بـ36 قرية فى محافظة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

انتهت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من توزيع 4500 لحاف وبطانية بـ 36 قرية بمراكز مختلفة فى محافظة الدقهلية، وذلك ضمن حملة "ستر ودفا واطعام"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

شملت الخطة التفصيلية قرى 30 بصار، والمعصرة، والبنزينة، ومنشية شومان، والجزاير، وجمصة، وإصلاح الغيط الكبير بمركز بلقاس، وقريتي تاج العز والميهي بمركز تمى الامديد، وقريتي دكرنس، والروبيعة، بمركز دكرنس، وقريتي الحمرات، ومنشأة مبارك بمركز منية النصر، وقرى كفرالمحمدية، وميت يعيش، ودنديط، وميت العز، وكوم النور والدبونية بمركز ميت غمر، وقريتي الغراقة، وجراح مركز اجا، وقرى كفر عزام، وكفر غنام، وطماى الزهايرة، وبرج نور العرب، وبرقين والبلامون، وكفرالروك، وكفر طنبول الجديد، وكفر طنبول القديم بمركز السنبلاوين، وقرى ميت جراح، وطناح وسلامون القماش بمركز المنصورة.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا، وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها، وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.