تعليم سوهاج: فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية حتى أول مارس

سوهاج ـ عمرو خلف

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، تواصل تلقي طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، والتى بدأت يوم السبت 15 فبراير الجاري وتنتهى السبت 1 مارس 2025.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن باب التظلمات مفتوح لمدة 15 يومًا، مشددًا على ضرورة التعامل بدقة وشفافية أثناء فحص جميع التظلمات، لضمان حصول كل طالب على حقه، وفقًا لفلسفة الوزارة التي تهدف لتحقيق العدالة التامة بين الطلاب.

من جانبه، أوضح صفوت الخبيري، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، أن أعمال فحص التظلمات تتم وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة، والتي تشمل، قصر حضور جلسة الاطلاع على الطالب وولي أمره فقط، مع منع دخول أي شخص آخر، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل غرفة المراجعة وسداد رسوم 35 جنيهًا عن كل مادة، تُدفع للمعاون المالي، وتبدأ جلسات الاطلاع يوميًا من الساعة 4 عصرًا وحتى 9 مساءً ، وكذلك اعتبار مادتي الجبر والهندسة كمادتين مستقلتين عند تقديم التظلمات.

وشدد "الخبيري" على ضرورة التزام أولياء الأمور بالمواعيد المحددة لعملية الاطلاع، وتقديم الأوراق المطلوبة، والتي تشمل: "صورة بطاقة الرقم القومي-صورة رقم الجلوس- إيصال سداد رسوم التظلم- استمارة طلب التظلم مستوفاة البيانات".

كما نوه إلى منع اصطحاب المعلمين أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة، حرصًا على تنظيم العمل وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وأولياء أمورهم.