تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم.. ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم" بالتعاون مع كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد أبو كيلة رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن نائب مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعى منسق مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية.

وافتتحت آية محمد عبد الرحمن بمجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.

وقال اللواء محمد أبو كيلة، جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودور جهاز حماية المستهلك تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث إن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك.

وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الأسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من قنوات الاتصال لتقى الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك .

وأشار أبو كيلة، إلى أنه من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلعة خلال فترة الـ 14 يوما من تاريخ استلامها بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات، وكذلك استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال هذه المدة.