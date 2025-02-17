تعرف على تفاصيل الاجتماع الأمريكى الروسى بالسعودية

وكالات الأنباء

كشف موقع أكسيوس الأمريكى، تفاصيل متعلقة باللقاء المرتقب بين مسؤولين أمريكيين وروس فى السعودية، لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.

وقال مصدران "مطلعان"، إن الاجتماع سيجرى الثلاثاء، وسيناقش أيضا التحضير لقمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد صرح، الأحد، إنه قد يلتقي مع بوتين "قريبا جدا" لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي حديثه للصحفيين، أكد ترامب أنه يعمل بجد لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه يعتقد أن كلا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يرغبان في وقف القتال.

وأوضح تقرير أكسيوس أن الوفد الأمريكي الذي سيشارك في اجتماع السعودية، "سيضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف".

من جانبه قال الكرملين، الإثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومعه يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين سيشاركان، الثلاثاء، في المحادثات.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن الاجتماع سيركز أيضا على الإعداد لمحادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا.

وأضاف أن لافروف وأوشاكوف سيتوجهان للرياض الإثنين، لكنه أحجم عن التعليق لدى سؤاله عما إذا كان بوتين، سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب وجها لوجه في السعودية هذا الشهر.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع المرتقب في السعودية "أثار القلق والإحباط" لدى الحكومة الأوكرانية، حيث تشعر "بقلق" من صفقة أمريكية روسية بعيدا عن كييف.

وصرح مسؤول أوكراني كبير للموقع الأمريكي، بأن الدعوة الوحيدة التي تلقتها أوكرانيا كانت "من خلال التقارير الإعلامية".

ووصل روبيو إلى المنطقة لعقد مباحثات حول أبرز القضايا المحورية، وعلى رأسها غزة، وزار إسرائيل الأحد، ثم توجه إلى المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان ترامب تحدثه مع بوتين لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، وأنهما اتفقا على بدء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأجرى روبيو، السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي لافروف، أكد خلالها "التزام الرئيس ترامب بإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا"، حسب وزارة الخارجية الأمريكية.