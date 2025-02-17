تعرف على أنشطة قرية الهرم وعزبة أبو النور ببنى سويف ضمن مبادرة "مصر أولا"

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمبادرة تنمية وتطوير قرية الهرم وعزبة أبو النور بمركز الواسطى، التي تستهدف خلق نموذج مضيء يمكن تعميمه في قرى أخرى، من خلال خطة عمل جماعية بالتعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات المحلية، وذلك عبر تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود في مجالات محو الأمية والتمكين الاقتصادي وتوجيه السلوكيات نحو العمل الحر، مع الاستفادة من الميزة التنافسية لقرب القرية من هرم ميدوم وتحويلها إلى قرية تراثية وحرفية وسياحية.

وفي إطار التعاون المستمر بين المحافظة والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، تم تقديم مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى دعم أبناء القريتين، حيث تضمنت البرامج التدريبية العديد من الدورات التي تستهدف الشباب من الجنسين في مجالات التحول الرقمي ودورة نور البيان والتنمية البشرية، بالإضافة إلى دورات في الأشغال اليدوية والتطريز والرزن بناءً على رغبة المتدربين، وتم تنظيم ورشة عمل خاصة لفريق "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون بين ديوان عام المحافظة والمنظمة، بجانب تنظيم احتفالية "بستان إبداع الطفل" بالتعاون مع وزارة الثقافة والإدارة المركزية للمكتبات الإقليمية بوزارة التنمية المحلية، حيث شهدت الفعالية تفاعل الأطفال من خلال ورش وندوات فنية في مدرسة صفط الغربية لتطوير مواهبهم في الفنون التشكيلية.

ويتم التنسيق في تنفيذ هذه الأنشطة مع الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة لضمان دمج الفرص الاستثمارية وتوجيهها بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة للقرية، بما يعزز من دور القطاع الخاص في هذا المشروع التنموي.

أشارت هالة سيد، إلى أن التعاون المستمر بين محافظة بني سويف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في مبادرة تطوير وتنمية قرية الهرم وعزبة أبو النور يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وأضافت أن دعم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لهذه المبادرة يعكس التزامه العميق بتطوير المجتمع المحلي، من خلال شراكة فعالة مع الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وأوضحت أن المنظمة قدمت مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية ضمن مبادرة مصر أولا تحت شعار "مصر تواجهه التحديات"، بالتكامل مع المبادرة التنموية للمحافظة، حيث تشمل العديد من الجهود،منها: الدورات في التحول الرقمي والتنمية البشرية، بالإضافة إلى ورش العمل في الأشغال اليدوية، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم، مؤكدة على أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والمجتمع المدني، ولفتت إلى أن المنظمة تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون لتوسيع نطاق هذه المبادرات في باقي القرى، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها المحافظ د.محمد هاني غنيم لتعظيم أوجه التنمية المستدامة واستغلال الميزات النسبية لقرية الهرم وعزبة أبو النور، بهدف إعداد نموذج للتنمية المتكاملة والمستدامة يمكن الاسترشاد به في تطوير باقي قرى المحافظة.

حضر الفعاليات : كل من الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، هالة سيد عبد المقصود، الأمين العام لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، محمد كمال، منسق مركز الواسطى، آية أحمد، مسؤولة التدريب بالمنظمة، والأستاذة أماني شعبان، مدربة التحول الرقمي.

كما تواجد ممثلون من الجهات الدينية والرسمية، حيث حضر الشيخ إسلام محمد من منطقة وعظ بني سويف الأزهرية، والقس بموا نسيم ناشد من كنيسة مار جرجس بالواسطى.