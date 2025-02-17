تداول 16 ألف طن و875 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 875 شاحنة و 45 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 308 شاحنات و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 567 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل و Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل ودليلة بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس

وتم تداول 4300 طن بضائع و 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2005 راكب بموانيها.



