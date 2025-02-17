بداية جديدة بأسوان.. معسكرات للخدمة العامة وورش تثقيفية واستثمار أوقات فراغ الشباب

أسوان- صلاح المسن

تعمل مؤسسات الدولة المصرية علي تنفيذ وإنجاز مبادرة بداية، حيث يتم تنسيق الجهود المبذولة والتعاون بين الجهات المعنية لإستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الوطنية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة .

وفي مراكز الشباب بمحافظة أسوان، تفاعل رواد مراكز الشباب، مع المبادرة الرئاسية، ففي إطار مبادرة الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نفذ مركز شباب الزهراء معسكراً للخدمة العامة، حيث قام المشاركون بتنظيف الدور العلوي للمركز والمكتبة ورص الكتب، وأثبت الشباب حرصهم على خدمة مجتمعهم وتطوير مركزهم، مما يعكس نجاح مبادرة "بداية جديدة" في استثمار أوقات فراغ الشباب وبناء جيل واعٍ بمسؤولياته.

وفي إطار مبادرة الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظم مركز شباب الزهراء مسابقة لحفظ القرآن الكريم، وشارك في المسابقة عدد كبير من الشباب، حيث تنافسوا في حفظ مختلف الأجزاء من القرآن الكريم.

وتكمن أهمية هذه المسابقة في غرس القيم الدينية في نفوس الشباب وبناء جيل متدين، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة، مؤكدين على أنها فرصة لتقوية إيمانهم وحفظهم للقرآن الكريم.

كما عقدت بمختلف مراكز الشباب بأسوان، ندوات تثقيفية حول النظم السياسية والتي شهدت إقبالاً كبيراً، ففي إطار مبادرة الرئيس السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت إدارة شباب إدفو مسابقة دورية للشباب في السيرة النبوية وعن الصحابة الكرام، وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من شباب مراكز الشباب على مستوى الإدارة، حيث تنافسوا في الإجابة على أسئلة متنوعة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

يهدف هذا الدوري إلى تعميق الوعي الديني لدى الشباب وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، بالإضافة إلى تشجيع القراءة والبحث في السيرة النبوية. وقد أكدت إدارة الشباب على أهمية مثل هذه المسابقات في بناء شخصية الشباب وتنمية هويتهم الإسلامية."

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، نظم مركز شباب البصيلية قبلي بادفو، يومًا رياضيًا مميزًا لكبار السن، وشهد اليوم الرياضي مشاركة واسعة من أعضاء المركز من كبار السن والرواد، حيث تنافسوا في العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية مثل البلياردو وكرة القدم واللياقة البدنية.

يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية لكبار السن وتوفير بيئة اجتماعية محفزة لهم، وتكمن أهمية هذه الأنشطة في إطار سعي المركز الدائم لخدمة المجتمع المحلي وتوفير فرص للمشاركة المجتمعية لكافة الفئات العمرية."

وفي أطار مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان نفذ قسم الطلائع بإدارة شباب نصر النوبة مهرجان الألعاب البيئية والشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف المشروع إلى تفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع وإعطائهم حقوقهم في ممارسة الرياضية والأنشطة المختلفة.

وشهدت مراكز شباب دراو إبداعات فنية شبابية ضمن مبادرة "بداية جديدة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتنمية المواهب الشابة،حيث نظم مركز شباب مدينة دراو التابع لإدارة شباب دراو، مسابقة رسم حر للطلائع، وذلك ضمن خطة الأنشطة الشهرية للمركز والتي تأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة" الهادفة لبناء الإنسان المصري.

وشهدت المسابقة مشاركة فعالة من 12 عضواً من أعضاء المركز، حيث أبدع المشاركون في تقديم لوحات فنية تعبر عن رؤيتهم وإبداعهم الفني، وتنوعت المواضيع التي تناولتها اللوحات ما بين الطبيعة، والوجوه، والأحلام، وغيرها من الموضوعات التي تعكس اهتمامات الشباب واحتياجاتهم.

وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نفذ قسم الطلائع بإدارة شباب دراو معسكراً للخدمة العامة بعنوان "حافظ على بيئتك من أجل صحتك" بمركز شباب دراو، شارك في المعسكر 15 شاباً وشابة من أبناء المدينة، حيث قاموا بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية.

وضمن مبادرة بداية جديده لبناء الانسان، تم تنفيذ منافسات خماسى الكرة الشاطئية اولمبياد المحافظات الحدودية، التى أقيمت على ملعب الشيخ عامر بدراو في الكرة الشاطئية ضمن منافسات الاولمبياد الرياضية للمحافظات الحدودية "النسخة الخامسة" لإدارة شباب دراو.



اولمبياد المحافظات



بداية جديدة لبناء الإنسان



ترتيب المكتبة



مسابقة لحفظ القرآن الكريم



مسابقة للرسم



معسكر للخدمة العامة،