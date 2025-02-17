اليوم السابع
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الإثنين، 17 فبراير 2025 03:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بث مباشر من موقع انهيار عقار تسبب فى مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكرداسة

الإثنين، 17 فبراير 2025 02:00 م
بث مباشر من موقع انهيار عقار تسبب فى مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكرداسة انهيار عقار بكرداسة
كتب سليم على

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، من موقع انهيار عقار في شارع المحول بكرداسة، صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، نتيجة انفجار غازي.

وانتقل فريق من نيابة شمال الجيزة لمعاينة عقار كرداسة المنهار والاستماع لاقوال المصابين، كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية للوقوف على اسباب انهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمة والتصريح بدفن جثامين الضحايا بعد مناظرتهم.

تبين من التحريات أن العقار يقيم به 19 شخصا، لقى 10 منهم مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين، ونجا 6 أشخاص من الموت، بعدما تمكنوا من الخروج بسرعة من المنزل فور وقوع الحادث.

تمكن رجال الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج جثث الضحايا من أسفل الركام والأنقاض، وانتشال ك الضحايا، ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

واستعان رجال الحماية المدنية بلودر لتسهيل عمليات رفع الركام، للبحث عن أي ناجين، كما تم فصل التيار الكهربائي، عن المكان، وسط تواجد مكثف من قيادات مديرية أمن الجيزة، كما وصل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة للمكان، للإشراف على عمليات البحث عن الناجين، ومتابعة عمليات الإنقاذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسبب انهيار العقار في تصدع منزلين مجاورين، وتم إخلائهما من السكان، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهما، وأمرت جهات التحقيق المختصة والمعنية، بتشكيل لجنة هندسية من محافظة الجيزة، لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار، لبيان مدى تأثرها بالانهيار.

واستمع رجال لمباحث لأقوال المصابين، لكشف ملابسات انهيار العقار، وتبين من خلال التحريات الأولية، وجمع المعلومات، أن انفجار غازي، وقع في الطابق العلوي، مما أدى لحدوث انهيار، وأدى إلى مصرع 10 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينما نجا 6 من سكان العقار من الموت، وأن الضحايا كانوا في الجزء الخلفي للمنزل، إذ تبلغ مساحته 150 مترا.

وانتهى رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري، من استخراج كافة الضحايا وانتشال الجثث، ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى، كما انتقل فريق من النيابة المختصة، لمكان انهيار العقار، لإجراء معاينة، والاستماع لأقوال المصابين، تمهيدا لصدور قرار بدفن جثث الضحايا، وتولي التحقيق.

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انهيار عقار في كرداسة
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جانب من انهيار العقار
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العقار تحول لركام
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أسفر انهيار العقار عن مصرع 10 أشخاص
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أصيب 6 أشخاص في الواقعة
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رجال الحماية المدنية يرفعون الأنقاض






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