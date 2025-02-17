الوطنية للانتخابات تختتم جولتها بمدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

انتهت اليوم الإثنين، فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الدقهلية والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات.

واختتمت جولات الهيئة بمحافظة الدقهلية بزيارة مدرستي المنصورة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية والشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة لغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، كما شهدت الجولات قيام الهيئة بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس.



ورشة توعوية بالاستحقاقات الانتخابية



طلاب مدارس الدقهلية



تعليم الطلاب التصويت



التصويت



تصويت الطلاب



جولة الوطنية للانتخابات بمدارس الدقهلية



مدارس الدقهلية



توعية الطلاب بكيفية التصويت