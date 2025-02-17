اليوم السابع
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الوطنية للانتخابات تختتم جولتها بمدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية

الإثنين، 17 فبراير 2025 02:04 م
الوطنية للانتخابات تختتم جولتها بمدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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انتهت اليوم الإثنين، فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الدقهلية والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات.

واختتمت جولات الهيئة بمحافظة الدقهلية بزيارة مدرستي المنصورة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة  التعليمية والشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة لغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، كما شهدت الجولات قيام الهيئة بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس.

ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (1)
ورشة توعوية بالاستحقاقات الانتخابية 
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (2)
طلاب مدارس الدقهلية
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (3)
تعليم الطلاب التصويت
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (4)
التصويت
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (5)
تصويت الطلاب
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (6)
جولة الوطنية للانتخابات بمدارس الدقهلية
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (7)
مدارس الدقهلية 
 
ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (8)
توعية الطلاب بكيفية التصويت

 

ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية (9)
صورة تذكارية على هامش ختام جولة مدارس الدقهلية للتوعية بالاستحقاقات الانتخابية 






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الهيئة الوطنية للانتخابات

زياره المدارس

الوطنية للانتخابات تزور المدارس

مدارس محافظة الدقهلية

مدارس الدقهلية






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