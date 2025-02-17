النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حادثة الحجر الأثري بمعبد الكرنك وتعرضه لكسر جزئي

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

أجرت النيابة الإدارية بالأقصر، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، معاينة ميدانية للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط حجر أثري بمعبد الكرنك إثر نقله وظهور تلفيات به.

ترأس فريق التحقيق المستشار عصام عبد اللطيف، مدير النيابة، وضم كلا من مصطفى التريكي، رئيس النيابة، ومحمود عبد الرشيد، رئيس النيابة. وحضر المعاينة عدد من مسئولي منطقة آثار الأقصر ومفتشي آثار المعبد، حيث تم إجراء معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر الأثري، الذي يقع شمال المدخل الرئيس للمعبد. كما استمعت النيابة لأقوال المسئولين والمفتشين المعنيين بالأمر.

وأصدر السيد مصطفى التريكي، رئيس النيابة، قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر، تضم اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية، لإعداد تقرير فني شامل حول الواقعة. ويشمل التقرير فحص الإجراءات المتبعة أثناء عملية النقل ومدى صحة الواقعة، إضافة إلى التأكد من اتباع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان سلامة القطع الأثرية.

التحقيقات ما زالت مستمرة وصرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.