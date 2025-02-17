السيطرة على حريق بحجرة فى منزل دون إصابات بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقى سوهاج، حيث تبين نشوب الحريق بحجة بالطابق الأول بمنزل مكون من طابق واحد، ولا توجد خسائر بالأرواح.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بنشوب حريق بحجرة بمنزل بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب بحجرة بالطابق الأرضي لمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك المدعو عيد ا م ا 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات احتراق بعض أثاث الغرفة ثلاجة، وبسؤال زوجة مالك المنزل المدعوة راندا م م م 29 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، اتهمت نجل عم زوجها المدعو شريف م ا ا 26 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بإلقاء قطعة قماش مشتعلة داخل الغرفة مما أدي إلي نشوب الحريق بسبب وجود خلافات عائلية سابقة بينهم.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.