الجمعة المقبل.. ختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة فى مصر

كتب ـ محمد الأحمدى

يواصل أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين فعالياته في مصر، تحت شعار “أَتُؤْمِنِينَ بِهَذَا؟”، إذ يجتمع المؤمنون من مختلف الطوائف المسيحية في صلوات يومية مفعمة بالمحبة والإيمان، متضرعين إلى الله من أجل السعي للوحدة التي أوصى بها السيد المسيح.

وتستمر الصلوات حتى يوم الجمعة المقبل، 21 فبراير، متنقلة بين الكنائس المختلفة، في إطار من الروح المسكونية التي تجمع الجميع تحت مظلة روح المحبة الواحدة، وفق الجدول التالي: اليوم الاثنين 17 فبراير بالكنيسة الأسقفية بالكوربة بمصر الجديدة، الثلاثاء 18 فبراير بدير مارجرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة، الأربعاء 19 فبراير بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون، الخميس 20 فبراير بكنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالمعادي، والجمعة 21 فبراير هو يوم الشباب وسينعقد بكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة.

يُعد أسبوع الصلاة تجسيدًا للمحبة بين الكنائس رغم الاختلافات، وهو دعوة للسعي نحو الوحدة من خلال الاحترام المتبادل. وفيه تتجلى هذه الروح في الصلوات المشتركة التي تعبّر عن الإيمان بأن الكنيسة، رغم تعدد طوائفها وتنوعها، تخدم الإنسان وتشهد لمحبة الله في العالم.