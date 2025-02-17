البث الإسرائيلية: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستعد لإنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير ملتزم تجاه إسرائيل والجيش ولديه توجه هجومي، ولن نسمح باستهداف إسرائيل من لبنان أو أي مكان آخر، بحسب "رويترز".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "على لبنان تفكيك حزب الله وإن لم يفعل ذلك سنفعل نحن، كما أننا لن نسمح بأن تستخدم سوريا لمهاجمة إسرائيل".

وتابع "نتنياهو": "نحن ملتزمون بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، كما يجب منح سكان غزة خيار المغادرة، وسنتعامل مع الجنائية الدولية والعدل الدولية بكل حزم بدعم أمريكي".