اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية فى منطقة حدائق القبة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 أشخاص تم القبض عليهم في حدائق القبة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية، وكشفوا خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تخصصهم في سرقة المساكن، بأسلوب كسر الأبواب، حيث يراقبون الشقة المستهدف سرقتها، للتأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يتولى أحدهم مراقبة الطريق، بينما يتسلل باقي المتهمين للشقة.

أضاف المتهمون أنهم يستولون على المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية، والمتعلقات الثمينة، ويبيعونها لعملائهم، ويقسمون حصيلة بيع المسروقات بينهم، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث تفيد تورط 4 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق، بمنطقة حدائق القبة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.