استدعاء مالك عقار كرداسة المنهار لسماع أقواله حول الواقعة

كتب كريم صبحى

قررت جهات التحقيق، استدعاء مالك عقار كرداسة المنهار للاستماع لأقواله، كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار.

وتبين من التحريات أن العقار يقيم به 19 شخصا، لقى 10 منهم مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين، ونجا 6 أشخاص من الموت، بعدما تمكنوا من الخروج بسرعة من المنزل فور وقوع الحادث.

تمكن رجال الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج جثث الضحايا من أسفل الركام والأنقاض، وانتشال ك الضحايا، ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

واستعان رجال الحماية المدنية بلودر لتسهيل عمليات رفع الركام، للبحث عن أي ناجين، كما تم فصل التيار الكهربائي، عن المكان، وسط تواجد مكثف من قيادات مديرية أمن الجيزة، كما وصل اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة للمكان، للإشراف على عمليات البحث عن الناجين، ومتابعة عمليات الإنقاذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسبب انهيار العقار في تصدع منزلين مجاورين، وتم إخلائهما من السكان، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهما، وأمرت جهات التحقيق المختصة والمعنية، بتشكيل لجنة هندسية من محافظة الجيزة، لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار، لبيان مدى تأثرها بالانهيار.

واستمع رجال لمباحث لأقوال المصابين، لكشف ملابسات انهيار العقار، وتبين من خلال التحريات الأولية، وجمع المعلومات، أن انفجار غازي، وقع في الطابق العلوي، مما أدى لحدوث انهيار، وأدى إلى مصرع 10 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينما نجا 6 من سكان العقار من الموت، وأن الضحايا كانوا في الجزء الخلفي للمنزل، إذ تبلغ مساحته 150 متر.

وانتهى رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري، من استخراج كافة الضحايا وانتشال الجثث، ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى، كما انتقل فريق من النيابة المختصة، لمكان انهيار العقار، لإجراء معاينة، والاستماع لأقوال المصابين، تمهيدا لصدور قرار بدفن جثث الضحايا، وتولي التحقيق.