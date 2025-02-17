أروقة الجامع الأزهر تفتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم

كتب: لؤى على

يولي الأزهر الشريف اهتمامًا كبيرًا بتحفيظ القرآن الكريم، إدراكًا منه لأهمية الكتاب العزيز في حياة المسلمين. يسعى الأزهر من خلال برامجه التعليمية إلى تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في المجتمع، حيث يتم توفير بيئة تعليمية متميزة تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم وإتقانه. يشمل ذلك تنظيم دورات تدريبية وأروقة مخصصة للقراءات والتجويد، تحت إشراف نخبة من المعلمين المتمرسين. كما يحرص الأزهر على استخدام أساليب تعليمية حديثة، مما يسهم في تيسير عملية الحفظ والفهم، ويعزز من قدرة الطلاب على تلاوة القرآن بتجويد وإتقان.

أعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتحفيظ القرآن الكريم وإتقانه، ووفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، واعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، وذلك وفق البرامج الآتية:

أولا: برنامج رواق القرآن الكريم للطفل: يسعى الجامع الأزهر لتحفيظ النشء كتاب الله تعالى طوال العام في فروع الأروقة، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، وتحقيقا للتكامل بين المؤسسات الأزهرية، حيث أعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم بالجامع الأزهر عن قبول ١٠٠ دارس جديد من الأطفال من سن (٥) سنوات إلى (٦) سنوات، بشرط اجتياز اختبار القبول في مبادئ القراءة والكتابة، على أن يتم القبول وفق الشروط والأعداد المحددة في رابط التقديم اضغط هنا



ثانيا: برنامج رواق القرآن الكريم للكبار: ويستهدف الجامع الأزهر من خلاله تحفيظ كتاب الله تعالى للدارسين من عمر ١٤ عاما فما فوق، حيث أعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم عن الاستعداد لاستقبال١٠٠٠ دارس جديد، وأوضح الرواق أن التقديم يتم وفق الشروط والأعداد المحددة في رابط التقديم اضغط هنا



ثالثا: برنامج التجويد: وهو برنامج خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى، الراغبين في إتقان الحفظ وأحكام التلاوة من جميع الأعمار ، بشرط اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا، ويعلن الجامع الأزهر عن استعداده لاستقبال ٦٠٠ دارس جديد، على أن يتم التقديم وفق الشروط المحددة في رابط التقديم اضغط هنا

رابعا: برنامج رواق القراءات: وهو خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى حفظاً وآداءً مع حفظ متني التحفة والجزرية، ويرغبون في تعلم القراءات، شريطة اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملا حفظا وأداء، ويعلن الجامع الأزهر عن استعداده لاستقبال ٢٠٠ دارس جديد، على أن يتم التقديم وفق الشروط المحددة في رابط التقديم اضغط هنا

وصرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم: حيث يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالجامع الأزهر، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل، وألا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى وسداد رسوم فتح الملف.

من جهته أوضح د. هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم ملء نموذج التقديم عبر الرابط المعد لذلك، موضحا أن الأعداد محدودة، والأولوية بأسبقية التسجيل، موضحًا أن هذه البرامح تأتي بتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر.