285 سفينة بحمولة 4,2 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال يناير

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يناير الماضي بإجمالي حمولات بلغ4,2 مليون طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 341 الف حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 285 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 88 سفينة بطاقة محققة 353 الف طن وعدد حاويات 27 الف حاوية مكافئة،

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يناير 2025 ،121 سفينة بطاقه محققة 3,3 مليون طن وعدد حاويات 314 ألف حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 76سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 578 الف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.

هذا وتعمل الهيئة دائماً على جذب الخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفه في ظل ما تشهد موانيها من أعمال تطوير شملت البنية التحتية والفوقية خاصة الأرصفة البحرية القادرة علي إستيعاب السفن العملاقة .



