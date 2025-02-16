وزيرة التضامن: قوافل المساعدات من مصر لغزة ستستمر حتى تنتهى الأزمة

كتب محمود راغب - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قوافل المساعدات من مصر لغزة ستستمر إلى أن تنتهى الأزمة ، واليوم نشهد جهود جبارة من صندوق تحيا مصر، لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.



وأضافت وزيرة التضامن، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر، لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، كذلك إطلاق مبادرة أبواب الخير من الصندوق بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الهلال الأحمر المصرى هو الآلية التى تنسق المساعدات للوصول إلى غزة والهلال الأحمر الفلسطينى.

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 30 ألف متطوع فى 36 نقطة من مختلف محافظات الجمهورية تغطى كافة نقاط الاستجابة بما يضمن تدفق ووصول المساعدات لأهالينا فى غزة .

وأكدت ::متطوعوا الهلال الأحمر يبذلون كل جهد على كافة المستويات ، موجهه الشكر لكافة المتطوعين من شباب وبنات الهلال الأحمر المصرى .

وتابعت : قافلة صندوق تحيا مصر قافلة ضخمة تعكس مشاركة كافة أطياف الشعب المصري، مؤكدة : مصر دائما بلد الإنسانية بشعبها الكريم .

وقالت : التقينا طفل فلسطينى خلال زيارتنا بشمال سيناء أمس وقال وقتها لزميلى وزير الصحة هرجع فى يوم دارى أن شاء الله، مضيفه :نحن معهم حتى يصلوا إلى ديارهم .



ويشهد الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

كما يشارك فى الاحتفالية محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد والسويس، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى الجمعيات الأهلية .

وسيتم إطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" من كافة محافظات الجمهورية تتجمع فى اصطفاف مهيب فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنطلق إلى أشقائنا فى قطاع غزة ك محملة بكل المستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهى (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

ويأتي إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم فى كافة محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور.