مقتل وإصابة 3 أفراد من القوات شبه العسكرية في هجوم مسلح بجنوب غرب باكستان

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أعلن مسؤول باكستاني اليوم /الأحد/ مقتل أحد أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار نفذه مسلحون استهدف نقطة تفتيش في مدينة "قلات" بإقليم "بلوشستان" جنوب غربي البلاد.



ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن المتحدث باسم حكومة إقليم "بلوشستان" قوله إن المسلحين لاذوا بالفرار من موقع الحادث بعد أن قامت القوات شبه العسكرية بالرد على إطلاق النار، مضيفا أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا في الهجوم.



وأشار المتحدث الباكستاني إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في مدينة "كويتا" - عاصمة الإقليم - لتلقي العلاج اللازم. فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على المنطقة ونفذت عملية تمشيط للقضاء على أي عناصر مسلحة متبقية .



من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم بشدة، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين وعن مواساته لأسر ضحايا الهجوم.