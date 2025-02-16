مسئول بنادي الأسير الفلسطينى: الدور المصرى محورى فى دعم القضية الفلسطينية

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ثمن مسئول العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني رائد عامر، الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني علاقة تاريخية ممتدة، حيث لطالما وقفت مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا إلى جانب حقوق الفلسطينيين.



وأشار عامر - - في تصريحات لإحدى القنوات الإذاعة المصرية، إلى أن مصر لعبت دورًا أساسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار منذ بداية العدوان، وساهمت في إنجاز صفقة تبادل الأسرى الأولى، وتواصل جهودها المكثفة لإتمام الصفقة الجارية حاليًا، مضيفًا أن مصر لم تدخر جهدًا في ممارسة الضغوط الدولية لإنجاز هذه الصفقة.



وأكد أن مصر ستظل داعمةً للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مشيدًا بدورها الفاعل في نصرة حقوق الأسرى الفلسطينيين والسعي الدائم للتخفيف من معاناتهم داخل سجون الاحتلال.



وأوضح أن الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية صعبة للغاية، حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل مستمر، وسط إهمال طبي ممنهج يهدد حياتهم.



وأشار عامر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات تنكيل ممنهجة ضد الأسرى وعائلاتهم، من خلال اعتقال أقاربهم للضغط عليهم نفسيًا ومعنويًا، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والإنسانية.



وقال إن الاعتقالات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي في الضفة الغربية، في ظل غياب أي التزام من الاحتلال بالقوانين الدولية أو المبادئ الإنسانية، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.