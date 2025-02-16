محافظ كفر الشيخ يفتتح ويتفقد معرضى "أهلا رمضان" بمسير وسيدى غازى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة مسير، ومعرض أهلا رمضان بمدينة سيدي غازي، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على جميع السلع والمنتجات بالمعرض الذي يشارك فيه 50 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيض الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات، والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، قمر الدين، المشروبات والعصائر، المخللات، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، وغيرها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق «اليوم الواحد ومعارض «أهلًا رمضان» بهدف تخفيف الأعباء عن البسطاء محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والمنتجات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



تفقد المحافظ للمعروضات



توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة



توفير اللحوم ب 300 جنيه



توفير المنظفات في المعرض



جانب من تفقد المحافظ لمعرض أهلا رمضان