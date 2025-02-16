محافظ شمال سيناء يستقبل سفير بلجيكا ويستعرض جهود مصر فى دعم غزة

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بارت دي جروف، سفير بلجيكا لدى مصر، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، وكان برفقة السفير البلجيكي الوفد المرافق له، كما حضر اللقاء الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

ورحب المحافظ بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا جهود مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسهيل إدخالها إلى قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية.

وأكد اللواء مجاور، على دور مصر الحيوي في تقديم الدعم للقطاع في هذا الوقت العصيب.

من جانبه، ثمن السفير البلجيكي الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيدًا بالعلاقات الطيبة بين مصر وبلجيكا على مختلف الأصعدة.

كما أبدى السفير استعداد بلجيكا لدعم مصر في مساعيها الإنسانية.