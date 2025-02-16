محافظ المنوفية ورئيس شركة المياه يتفقدان مركز خدمة العملاء بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مركز خدمة العملاء بشبين الكوم، والذى يضم مركزين خدمة عملاء شبين (القرى – المدينة)، وذلك للوقوف على طبيعة سير العمل ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

والتقى محافظ المنوفية بعدد من العملاء المترددين على المركز وأشادو بالدور الذى يقوم به المركز ومايقدمه من تسهيلات وخدمات بجودة عالية .

وأوضح رئيس الشركة، أن العاملين بمراكز خدمة العملاء يتم تدريبهم بصفة دورية لتأهيلهم على آلية حسن إستقبال الجمهور وسرعة تقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين بالإضافة إلى وجود الخط الساخن على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والاستجابة الفورية لها حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين .

وأشار إلى وجود 12 مركز خدمة عملاء ثابت و2 منفذ و3 سيارات متنقلة لخدمة العملاء على مستوى المحافظة تتضمن أقسام للتدريب على كيفية التواصل المباشر مع المواطنين ، فضلاً عن وجود الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى الشكاوى والبلاغات والإستجابة الفورية لها حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

وذكر رئيس الشركة الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين والتى تتمثل فى ( خدمات فحص وإصلاح عداد وغلق مياة وتغيير اسم المشترك، وخدمات تعاقدات مياة شرب وصرف صحى، خدمات تلقى الشكاوى التجارية والفنية، فضلاً عن خدمة تغيير بالإنتفاع وخدمة تغيير عداد تالف وخدمة الفحص وتبليغ قراءة وخدمة تغير نشاط و تصفية إشتراك بالإضافة إلى خدمة تحصيل الفواتير ومقايسات مياة الشرب والصرف الصحى).