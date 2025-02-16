محافظ الدقهلية يبحث مع ممثلى وزارتى التنمية والاتصالات إدارة أصول وأملاك الدولة

الدقهلية - شريف الديب

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا لعرض آلية تطبيق المنظومة الإلكترونية، لحصر أصول وأملاك الدولة وتفعيلها، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، ويمثلهما المهندس بدر عبد السيد مصطفي مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة رحاب السيد نور مدير عام قواعد البيانات القومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة مستجدات منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ فاعليات الكتاب الدوري رقم 1358 والذي يتضمن التحديثات المستمرة على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة واستعداد المحافظة على استخدام خدمات أصول الدولة على بوابة مصر الرقمية، في إطار التنمية المستدامة .

وأعرب محافظ الدقهلية، عن تقديره لجهود وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية، والتعاون المستمر بينها وبين محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن الكتاب الدوري يتضمن الكتاب الدوري توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة، ربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة، وحوكمة وتبسيط اجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفاده والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط بيانات الأصل مع بيانات الجهة المالكة والجهة المستغلة ونوع التعاقد ومدة الاستغلال، واعاده تقيم وتسعير الأصول.

كما يتضمن خطوات إجراء التحديثات الدورية على المنظومة، والتي تشمل تشكيل فريق عمل متخصص لضمان استمرارية التحديث على المنظومة ومتابعتها مع الإدارات المختلفة الملكية البعد المكاني - المديونيات السابقة - العقود - التحصيل - التعديات - الحالة القانونية - التقييم والتسعير بالمحافظات والوزارات.

كما يتم إنشاء جهات تابعة للمحافظة عبارة عن المراكز التابعة للمحافظة، ويتم انشاء مستخدمين بالمراكز وتدريبهم للعمل على شاشات المديونيات التحصيلات والتعاقدات، ويتم ارسالها إلى إدارة المشروع من وزارة الاتصالات بتقسيم الأصول الخاصة بالمحافظة على الجهات التابعة المراكز) طبقا للعنوان.

وتقوم الجهات الإدارية بالدولة بتغطية دورات العمل المختلفة للأصول والتعامل مع الأصول بأنواعها المختلفة، ولرصد نتائج الأعمال على كافة انواع الاصول على منظومة موحده ومميكنة، ولتحقيق استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي لجميع الخدمات، ولتسهيل وتيسير، التعامل على أصول الدولة بكافة إجراءاتها لجميع العاملين بالدولة وأرشفة كافة المستندات الثبوتية للحفاظ عليها.

كما يقوم العاملين بالمراكز بالعمل على المنظومة لتسجيل التحصيلات التي تتم على الأصول وتحديث موقف المديونيات والتجديد العقود المنتهية في حينه، وحديث حالات استغلال الأصول باستمرار طبقا لحالة الاستغلال الجديدة، وستكمال تحديد البعد المكاني لكل الأصول حتى يتم انشاء الرقم القومي العقاري لتلك الأصول، وتسجيل بيانات التعديات والنزاعات القضائية ان وجدت، وادخال ما يستجد من أصول المشاريع الجديدة والتعاملات الحديثة على المنظومة وربطها على المركز التابعة له.