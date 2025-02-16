محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب المهنى المتطور ببنى غالب ويكرم 16 فتاة

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مركز التدريب المهني المتطور بقرية بنى غالب بمركز أسيوط التابع لمديرية العمل؛ وذلك لحث الشباب والفتيات على الاستفادة من الدورات التدريبية في تعلم الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وصبره عبد العليم مدير المركز، والمهندس شنودة صليب نائب رئيس مركز أسيوط.

وحرص محافظ أسيوط، على تفقد ورشة المشغولات والصناعات اليدوية "مشغل التفصيل والخياطة" واستعرض المنتجات التي تم تصنيعها داخل الورشة مشيداً بجودة المنتجات ودقتها.

وتفقد المحافظ ورش ومعامل الحاسب الآلي والتبريد والتكييف وصيانة المحمول والأجهزة المنزلية، كما تفقد ورش النجارة والسيارات واللحام والسباكة والتوصيلات الكهربائية، وأطمأن على جاهزية تلك الورش ومدى توافر الإمكانات والمعدات اللازمة لتنفيذ برامج ودورات تدريبية تساهم في إعداد فنيين ومتدربين على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة.

وتابع محافظ أسيوط، بعض الورش التدريبية في مجال الحياكة والتطريز حيث وجه بتوفير كافة التسهيلات لمساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهم وعرضها في المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها، ومنها معارض الزي المدرسي لتحقيق عائد مادي للمتدربين وخريجي البرامج التدريبية، كما تفقد ورشة الحاسب الآلي حيث تعرف على البرامج التي يتم تقديمها للمتدربين ومدى ارتباطها باحتياجاتهم المهنية المطلوبة.

ووجه أبو النصر، بتطوير برامج التدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل مشيداً بالورش التدريبية بمركز التدريب المهني المتطور مقدمًا الشكر لوزير العمل محمد جبران على دعمه للمحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين من الشباب والفتيات على أن يتم تكريم المتميزين منهم ومنحهم فرص عمل للالتحاق بمختلف شركات القطاع الخاص.

وفي نهاية الجولة كرم المحافظ، الفتيات اللاتي حصلن على التدريب والبالغ عددهن 16 فتاة وسلمهن شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

وأضاف على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط ،بأن المديرية تقوم بتنفيذ عدد من الدورات الاخرى للشباب في مناطق إقامتهم على مهنة التفصيل والخياطة بمركزي أبنوب وأبوتيج عن طريق العربة المتنقلة على مهن التفصيل والتوصيلات الكهربائية كما يتم التجهيز لتنفيذ عدد 5 دورات لابنائنا من مدارس الصم بنين وبنات من مراحل التعليم النهائية ضمن بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.